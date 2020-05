Holloway: ’Dan vermoord je de spelers’

„Het is waanzin als we weer gaan voetballen, met al die zwetende en spugende spelers die elkaar aanraken”, zegt de voormalig Premier League-trainer, die werkte bij Blackpool en Crystal Palace, tegen The Sun.

Mogelijk wordt de Premier League hervat op 18 juni. Over de lagere divisies in Engeland is nog geen besluit genomen. Holloway ziet een hervatting van de competities absoluut niet zitten zolang het coronavirus nog slachtoffers veroorzaakt.

Holloway vergelijkt de situatie met een horrorfilm. „In films zie je mensen altijd wegrennen van zombies. Als wij weer te vroeg zouden beginnen, rent iedereen als het ware naar ze toe. Als we dit te snel weer oppakken, zullen er doden vallen.”

De voorzitter gaat nog een stap verder. „En het zijn niet alleen de spelers. Denk ook aan de buschauffeur die de spelers overal naar toe brengt. Zijn dood wil ik niet op mijn geweten hebben.”