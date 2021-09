Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach stelt alles in het werk om spits te laten renderen Geen oud zeer tussen Louis van Gaal en Memphis Depay

Louis van Gaal en Memphis Depay. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Louis van Gaal loopt als een rode draad door de carrière van Memphis Depay. Als jonge speler van twintig werd Depay door Van Gaal meegenomen naar het WK 2014 in Brazilië en een jaar later volgde op initiatief van Van Gaal een toptransfer naar Manchester United. Nu tijdens Van Gaals derde periode als bondscoach is Depay in aanvallend opzicht de spil waar het Oranje-spel om draait, iets waar de inmiddels 70-jarige keuzeheer geen geheim van maakt.