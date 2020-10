Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Judoka Korrel mist EK in Tsjechië door knieblessure

18.10 uur: Michael Korrel (-100 kg) doet niet mee aan de EK judo die over drie weken in Tsjechië worden gehouden. Hij is na een knieblessure nog niet fit. De Nederlandse judobond heeft zestien judoka’s geselecteerd voor het toernooi, dat dit jaar al drie keer is uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Ivo Verhorstert (-66 kg) en Simeon Catharina (-100 kg) zijn aan de selectie toegevoegd. Eerder wees de JBN al twaalf judoka’s aan: Geke van den Berg (-63 kg), Juul Franssen (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Henk Grol (+100 kg) en Roy Meyer (+100 kg).

De JBN heeft de Nederlandse deelname aan de EK nog niet officieel bevestigd. Het bestuur wacht eerst nog de diverse coronaprotocollen van de Europese judobond af. „Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het medisch protocol als het gaat om blessures, waaronder toezeggingen over toegang tot de ziekenhuiszorg die ook in Tsjechië onder grote druk staat. Ook ontwikkelingen in de komende weken kunnen aanleiding geven om niet af te reizen naar de EK”, liet de JBN weten.

De geselecteerde sporters zijn vrij om te bepalen of ze wel of niet willen deelnemen aan de EK in Praag.

Golf: Besseling op dreef op Cyprus

17.22 uur: Wil Besseling draait na twee ronden goed bovenin mee in het Cyprus Open, een toernooi van de Europese Tour. De Noord-Hollander scoorde op het resort Aphrodite Hills in de tweede ronde 67 slagen (4 onder par), evenveel als donderdag in de eerste ronde. Met -8 deelt Besseling de twaalfde plek, drie slagen achter de Britse leiders Marcus Armitage en Jamie Donaldson, die door de invallende duisternis hun tweede ronde vrijdag niet konden afmaken.

Joost Luiten klom na een ronde van 68 slagen (-3) naar de gedeelde 48e plaats en verzekerde zich daarmee van deelname aan het weekeinde. Hij sloeg zes birdies en leek op weg naar een fraaie lage score, maar een double bogey op hole 14 en een bogey op hole 15 verhinderden dat.

Lars van Meijel, de derde Nederlandse prof in het toernooi, kukelde na een ronde van 76 slagen (+5) naar onderen in het klassement en is uitgeschakeld.

Besseling en Luiten zijn nog in de race voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai (10-13 december), waar de beste 60 golfers van dit jaar op de Europese Tour spelen om een kleine 7 miljoen euro aan prijzengeld. Besseling bezet de 57e plaats in het tussenstand en hij staat er beter voor dan Luiten op de 72e plaats. De zesvoudig winnaar op de Europese Tour heeft vanaf 2010 alle keren meegedaan aan de tourfinale.

Voetbal: Tuchel denkt Neymar pas eind november terug te hebben

17.21 uur: Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel verwacht Neymar pas eind november weer terug te hebben. Franse media meldden donderdag al dat de Braziliaanse aanvaller, die last heeft van een bovenbeenblessure, mogelijk drie wedstrijden moest missen.

Neymar is wel opgeroepen voor de nationale ploeg, maar Tuchel zou verbaasd zijn als de Braziliaan afreist naar Zuid-Amerika. „Ik denk niet dat het mogelijk is dat hij gaat spelen”, zei Tuchel. „Als hij wel gaat spelen betekent dat dat hij niet geblesseerd is en dat zou een slechte boodschap zijn. Ik ga ervan uit dat hij pas na de interlandperiode terug is.”

Neymar liep zijn blessure woensdag op in de Champions League, in de gewonnen uitwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (0-2). Volgende week neemt PSG het op tegen RB Leipzig.

Tuchel kan komend weekend tegen Nantes ook niet beschikken over de geblesseerde spelers Mauro Icardi, Julian Draxler en Leandro Paredes. Ángel Di María is geschorst.

Vechtsport: Zwaargewicht Khbabez stapt over naar kickboksorganisatie Glory

15.49 uur: Zwaargewicht kickbokser Tarik Khbabez heeft een contract getekend bij kickboksorganisatie Glory. De 28-jarige Khbabez maakt de overstap van het One Championship naar Glory.

De Marokkaans-Nederlandse Khbabez begon zijn kickbokscarrière in 2013 en werd binnen twee jaar tweevoudig wereldkampioen. Hij bleef vervolgens tot november 2019 ongeslagen en versloeg kickboksers als Anderson Silva, Ibrahim El Bouni en Andrei Stoica. Hij verloor vorig jaar de wereldtitelstrijd van Roman Kryklia uit Oekraïne.

„Ik kom niet om punten te scoren, ik kom om te winnen. Iedereen die voor mij staat in de ring wil van me afpakken waar ik al jaren voor vecht, alles wat ik de afgelopen tijd heb opgebouwd. Dat laat ik gewoon niet gebeuren”, aldus een vastberaden Khbabez. „Bij Glory ben ik nu op het hoogste niveau. Ik heb nieuwe doelen gesteld, om de nummer één zwaargewicht te worden. Die riem gaat op een dag van mij zijn.”

„Onze zwaargewicht divisie stond al bekend als de sterkste ter wereld, maar we blijven constant op zoek naar nieuw talent. Tarik is een naam die we nog misten: een sterke, spectaculaire vechter”, zegt Robbie Timmers van de kickboksorganisatie.

Rico Verhoeven is sinds 2014 de regerend wereldkampioen zwaargewicht bij Glory.

Handbal: Handballers Oranje niet naar Polen voor EK-kwalificatie

15.01 uur: De EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handballers in en tegen Polen op zondag 8 november is afgelast en uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Door de verscherpte coronamaatregelen is quarantaine verplicht voor spelers en staf bij thuiskomst, maar de Europese handbalfederatie EHF acht dat niet haalbaar voor de spelers en hun clubs. De wedstrijd zou worden gespeeld in Plock.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt volgende week woensdag wel de thuiswedstrijd tegen Turkije. Dat zal gebeuren in een leeg Topsportcentrum Almere.

De mannen van Oranje zijn voor de kwalificatie van het EK van 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in een poule met Slovenië, Polen en Turkije. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules plaatsen zich voor het EK in januari 2022.

Het duel tussen Nederland en Polen is niet de enige wedstrijd die de EHF afgelastte als gevolg van de besmettingsgolf in Europa. Nog elf andere confrontaties zijn uitgesteld.

Autosport: Alonso gaat in Bahrein weer testen voor Renault

13.20 uur: Fernando Alonso gaat volgende week in Bahrein twee dagen testen voor het Formule 1-team van Renault. De 39-jarige Spanjaard keert volgend jaar terug in de koningsklasse van de autosport bij de Franse renstal, die verder gaat onder de naam Alpine F1 Team. Alonso stapte twee weken geleden al weer even in een Formule 1-bolide, toen op het circuit van Barcelona.

Renault gebruikte de zogeheten promotiedag niet alleen om foto- en videobeelden te maken, maar ook om Alonso alvast weer een beetje te laten wennen aan een Formule 1-wagen. De wereldkampioen van 2005 en 2006 zat in Barcelona achter het stuur van de huidige auto van Renault, de RS20. Hij mocht maximaal 100 kilometer rijden. Volgende week woensdag en donderdag stapt Alonso in Bahrein in de RS18, de Renault uit 2018.

De Spanjaard verliet de Formule 1 twee jaar geleden na een paar tegenvallende jaren bij McLaren. Alonso ging zich onder meer toeleggen op langeafstandsracen en rallyrijden. Zo won hij met Toyota twee keer de 24 Uur van Le Mans.

Wielrennen: Geschke vindt onderdak bij Cofidis

11.50 uur: De Duitse wielrenner Simon Geschke heeft een nieuwe werkgever gevonden voor volgend jaar. De 34-jarige Geschke gaat rijden voor de Franse ploeg Cofidis. Hij komt over van CCC, dat verdwijnt uit het peloton.

Geschke reed jarenlang voor de huidige Sunweb-ploeg van manager Iwan Spekenbrink. De Duitser hielp zijn teamgenoot Tom Dumoulin in 2017 aan de eindzege in de Ronde van Italië. Zelf won hij twee jaar eerder een etappe in de Tour de France.

Eind 2018 stapte Geschke over van Sunweb naar CCC. Het Poolse team stopt echter, omdat de hoofdsponsor vanwege financiële problemen afhaakt. Cofidis ziet in Geschke een meesterknecht voor kopman Guillaume Martin in de grote rondes. De Fransman stond dit jaar in de Tour de France lang in de top 10, maar eindigde uiteindelijk als elfde in Parijs.

De Sloveense sprinter Luka Mezgec, oud-teamgenoot van Geschke bij Sunweb, verlengde zijn contract bij Mitchelton-Scott met twee jaar. Mezgec (32) rijdt sinds 2016 voor de Australische ploeg.

Voetbal: Corona-explosie bij Moeskroen, 21 besmettingen

11.09 uur: De Belgische voetbalclub Moeskroen heeft te maken met maar liefst 21 coronabesmettingen binnen de selectie en dus gaat zondag ook de competitiewedstrijd tegen STVV niet door. Vorige week werd de wedstrijd van Moeskroen tegen Cercle Brugge ook al afgelast. De club had toen te maken met dertien positief geteste spelers en daar kwamen begin deze week nog eens acht besmettingen bij.

De clubleiding besloot daarop om ook de trainingen voorlopig stil te leggen. Alle spelers en stafleden moeten in ieder geval tot en met maandag thuisblijven.

Vorige week konden drie wedstrijden op het hoogste niveau in België niet doorgaan vanwege een besmettingsgolf bij enkele clubs. De afgelastingen zorgen ervoor dat de competitie inmiddels behoorlijk scheef begint te lopen. Zo speelde Waasland-Beveren pas acht wedstrijden, terwijl de meeste clubs al op tien duels staan. Waasland-Beveren ging na negentien coronagevallen vorige week in een ’mini-lockdown’. Inmiddels loopt het aantal positieve tests bij de club terug en zijn de spelers die negatief hebben getest weer in training.

Wielrennen: Coach Visbeek naar wielerploeg Circus-Wanty Gobert

10.45 uur: Aike Visbeek keert terug in de hoogste klasse van het wielrennen. De Nederlandse wielercoach gaat als zogeheten performance manager aan de slag bij Circus-Wanty Gobert, de Belgische ploeg die komend jaar promotie maakt naar de WorldTour. Dat betekent dat Circus-Wanty Gobert aan alle grote wedstrijden mag meedoen, waaronder de Giro, Tour en Vuelta.

Visbeek werkte tussen 2013 en 2019 bij Team Sunweb. Hij was nauw betrokken bij de eindzege van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië van 2017. Visbeek werkt dit jaar bij de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy.

„Deze mooie kans om met Circus-Wanty Gobert naar de WorldTour te groeien, kon ik niet laten liggen”, aldus Visbeek. Hij komt met de broers Boy en Danny van Poppel, Maurits Lammertink, Wesley Kreder en Corné van Kessel heel wat landgenoten tegen bij zijn nieuwe werkgever.

Handbal: Handbalinternational Van der Heijden weg bij Hongaarse club

10.32 uur: Handbalinternational Laura van der Heijden is op zoek naar een nieuwe club. Ze heeft evenals Danick Snelder haar contract bij de Hongaarse club Siofok laten ontbinden.

Van der Heijden is een van de meest ervaren speelsters van Oranje. Ze was erbij op alle kampioenschappen waar het Nederlands vrouwenteam een medaille behaalde, inclusief de wereldtitel vorig jaar in Japan.

De opbouwspeelster tekende in maart nog voor twee seizoenen bij Siofok, in de veronderstelling dat de club Champions League zou spelen. Door de coronacrisis is dat niet gebeurd. De clubleiding is vervolgens akkoord gegaan met het ontbinden van haar contract.

Snelder heeft hetzelfde gedaan. De aanvoerster van Oranje heeft al wel een nieuwe club. Ze tekende donderdag bij het Duitse Bietigheim, de club die Van der Heijden in maart juist verruilde voor Siofok.

Olympische Spelen: Tickets kunnen in november retour

08.19 uur: Japanners die toegangsbewijzen hebben gekocht voor de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio, kunnen die komende maand online weer teruggeven. Ze krijgen dan hun geld terug. De retourneerperiode loopt van 10 tot en met 30 november. Voor de Paralympische Spelen is dat van 1 tot en met 21 december.

De Spelen van Tokio zouden afgelopen zomer worden gehouden, maar werden met een jaar uitgesteld als gevolg van de coronapandemie. Het mondiale sportevenement staat nu op het programma van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Gekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden teruggegeven.

Japan had al bijna 4,5 miljoen kaarten verkocht voor de Spelen. Voor de Paralympische Spelen stond de teller op bijna 1 miljoen tickets. Het is nog onduidelijk of er volgend jaar toeschouwers welkom zijn. Mogelijk worden de bezoekersaantallen gereduceerd. In dat geval komt er een nieuwe periode waarin ticketkopers hun geld kunnen terugvragen. Japan heeft begroot dat de kaartverkoop zo’n 725 miljoen euro oplevert.