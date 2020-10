Tickets Olympische Spelen kunnen in november retour

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: Tickets kunnen in november retour

08.19 uur: Japanners die toegangsbewijzen hebben gekocht voor de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio, kunnen die komende maand online weer teruggeven. Ze krijgen dan hun geld terug. De retourneerperiode loopt van 10 tot en met 30 november. Voor de Paralympische Spelen is dat van 1 tot en met 21 december.

De Spelen van Tokio zouden afgelopen zomer worden gehouden, maar werden met een jaar uitgesteld als gevolg van de coronapandemie. Het mondiale sportevenement staat nu op het programma van 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Gekochte tickets blijven geldig, maar kunnen ook worden teruggegeven.

Japan had al bijna 4,5 miljoen kaarten verkocht voor de Spelen. Voor de Paralympische Spelen stond de teller op bijna 1 miljoen tickets. Het is nog onduidelijk of er volgend jaar toeschouwers welkom zijn. Mogelijk worden de bezoekersaantallen gereduceerd. In dat geval komt er een nieuwe periode waarin ticketkopers hun geld kunnen terugvragen. Japan heeft begroot dat de kaartverkoop zo'n 725 miljoen euro oplevert.