Hockeyers herstellen zich met brons op EK

Oranje liep in België een min of meer ingecalculeerde finaleplaats mis door een afgang in de halve eindstrijd tegen Spanje (3-4, na een achterstand van 0-4). De onttroonde titelhouder was onherkenbaar in dat duel. Nederland speelde tegen Spanje zonder lef, zonder vertrouwen en zonder teamgeest.

In de troostfinale tegen het slordige Duitsland nam Oranje een beetje revanche op zichzelf. De zege op de achtvoudige kampioen viel geflatteerd uit. De ploeg van Caldas had de Duitsers in de groepsfase ook al verslagen (3-2).

De EK-finale gaat zaterdagavond tussen België en Spanje. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Na de ontluisterende nederlaag tegen Spanje vielen in het Nederlandse spelershotel harde woorden tijdens een langdurige nabespreking. Een duidelijke en eensluidende conclusie bleef uit. Billy Bakker, één van de drie aanvoerders van Oranje, sprak de hoop uit dat de wanprestatie tegen Spanje een incident zou zijn op weg naar Tokio 2020.

In het duel met Duitsland toonde Nederland kwaliteit en vechtlust. Verdedigend was Oranje echter opnieuw kwetsbaar. Doelman Sam van der Ven vervulde een hoofdrol. Vooral dankzij zijn reddingen kon Duitsland niet tot scoren komen.

Door het missen van de Europese titel is de Nederlandse ploeg nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen in Japan. In oktober kan Oranje tijdens een play-off in eigen land alsnog een ticket bemachtigen. Volgens Caldas is er geen twijfel mogelijk. „Wij gaan naar Tokio.”