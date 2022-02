Premium Het beste van De Telegraaf

Schot in zaak rond werkvergunning Debuut lonkt voor watervlugge AZ-aanvaller Kamal Sowah

Kamal Sowah is klaar voor zijn eerste minuten bij AZ. Ⓒ AZ media/Steven Schmitz

WIJDEWORMER - De kans is groot dat Kamal Sowah zondag in de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles zijn debuut gaat maken voor AZ. De Ghanese aanvaller is in afwachting van zijn werkvergunning. Dat lijkt nog voor het weekeinde rond te komen.