Max Verstappen had iets meer verwacht van kwalificatie

„De derde plek is niet slecht, maar ik had verwacht iets meer met Mercedes te kunnen vechten”, aldus Verstappen, die in Q2 slechts één getimede ronde neerzette, omdat hij zijn eerste poging moest afbreken vanwege een bougieprobleem.

„Daardoor werd het geen geweldige kwalificatie. Ik had ook maar twee rondes gereden in Q1 en in Q2 werd het door die problemen een beetje tricky.”

Verstappen slaagde erin om de laatste kwalificatie-heat wel te halen op de medium-band, waardoor hij net als polesitter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton op die band start tijdens de race van zondag (13.10 uur).

„Dat was goed, maar omdat ik weinig in actie kwam in Q2 had ik geen geweldige referentie richting Q3. De eerste ronde daarin was een beetje moeilijk. Ik had niet zoveel grip. De tweede run was een beetje beter, maar het was al met al niet makkelijk.”

Verstappen gaf uiteindelijk iets meer dan 5,5 tienden toe op de snelste tijd van Bottas. Zijn oude teamgenoot Pierre Gasly start zondag naast hem op de tweede rij.

De Nederlander genoot wel van het rijden op het circuit van Imola, waar de Formule 1 voor het eerst sinds 2006 weer is aanbeland. „Het is geweldig om hier te rijden. Ik dacht vooraf dat het een beetje te krap zou zijn voor dit soort auto’s, maar het gaat prima.”