Rafael van der Vaart grapt: ’Als analist Robben afzeiken’

Om daar serieus aan toe te voegen dat hij uitkijkt naar de eerste minuten van Robben in het shirt van FC Groningen. „Het is natuurlijk geweldig dat er na het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea een andere smaakmaker voor in de plaats komt. De Eredivisie heeft zulke spelers nodig, het zijn voorbeelden voor de jeugd”, zegt Van der Vaart.

Zoals iedereen hoopt hij dat Robben gevrijwaard blijft van blessures. „Aan hem zal het niet liggen”, aldus de ene begenadigde linkspoot over de andere. „Arjen heeft altijd geweldig goed voor zijn lichaam gezorgd. Het is vooral een kwestie van geluk, denk ik.”

