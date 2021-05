Youri Mulder vervangt Huub Stevens in raad van commissarissen bij geplaagd Schalke 04

„Na het vertrek van Huub hebben we weer een zeer bekwame persoon met voetbalkennis in de rvc”, stelt voorzitter Jens Buchta namens de club, die dit seizoen voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga degradeerde.

„Youri Mulder heeft zich bewezen als voetballer, coach en als sportcommentator. Op deze manier kunnen we de economische en sportieve positie van de club in de komende jaren weer versterken.”

Mulder is voor twee jaar benoemd. Bovendien neemt hij plaats in de sportcommissie, zodat hij kan meebeslissen over het uit te stippelen sportieve beleid.

Tussen 1993 en 2002 kwam Mulder uit voor Schalke 04, dat hem overnam van FC Twente. Voor de Königsblauen maakte hij 33 goals in 176 duels. Met de club won hij de UEFA Cup en twee keer de Duitse beker. In het seizoen 2008/09 was Mulder, tegenwoordig vooral actief als voetbalanalist, assistent-trainer van Fred Rutten bij Schalke.