Honderd jaar vrouwenvoetbal: ’Speelster die kwijt was, bleek aan de kant de borst te geven’

Leeuwinnen Vivianne Miedema en Jill Roord na de derde treffer tegen Kameroen tijdens de groepswedstrijd op het WK van 2019. Ⓒ Getty Images

Als op 25 juli 1920 in Oostzaan 22 vrouwen het veld betreden, kijken honderden toeschouwers met de nodige verwondering toe. Wie hen die zondagmiddag had verteld dat zo’n 100 jaar later een Oranjelegioen bestaande uit (tien)duizenden mensen achter tot Leeuwinnen omgedoopte internationals aan zou reizen, was zonder twijfel voor gek verklaard. In een eeuw tijd is echter veel veranderd.