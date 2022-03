Fabio Jakobsen verslaat Wout van Aert in waaierrit Parijs-Nice

Vooraf werd verwacht dat het een waaieretappe zou worden. Voordat de wind überhaupt zijn ding kon doen, lagen er al zeven renners op de grond, onder wie Wout van Aert. Gelukkig kon de Belg zijn weg - buiten een bebloede knie - zonder schade vervolgen. „Hij is oké. Wout moest alleen van fiets wisselen en is daarna teruggekeerd in de groep”, verklaarde ploegleider Grischa Niermann.

Nils Eekhoff moest wel opgeven. De renner van Team DSM was betrokken bij de valpartij, waarbij ook onder meer de Italiaan Matteo Trentin betrokken was. Van de slachtoffers van de val was Eekhoff er het slechtst aan toe. Zijn ploeg heeft nog niets gemeld over de aard van de verwondingen. De val gebeurde op een moment dat het peloton door de wind in stukken brak.

Waaiers

Zijn landgenoot Philippe Gilbert was ondertussen weggeslopen en kreeg een vrijbrief van het peloton, for the time being. Matthew Holmes en Alexis Gougeard sloten bij hem aan.

De aangekondigde waaiers kwamen er dus inderdaad. Het peloton werd in drie stukken gebroken. In groep 1 zaten zo’n 40 renners, met daarbij zowel de gele, witte als groene trui. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) had de boot wel gemist, net als Bauke Mollema en favoriet voor de dagzege Dylan Groenewegen. Maar de spurtbom kon toch weer aansluiten.

Jumbo-Visma weer scherp

Door de waaiervorming en het hoge tempo van het peloton slonk de voorsprong van het drietal voorop ook snel. Zo rap, dat ze werden bijgehaald. En weer een grote valpartij in het peloton erachter ook. Een groot deel van de renners ging tegen de grond. Onder andere McNulty, Mollema, Groenewegen, Van Poppel, Degenkolb en Bonifazio lagen er bij.

Door de wind ging ’het op de kant’, waardoor de kans op valpartijen groter werd. De koerssituatie zorgt voor problemen bij de klassementsrenners. Slechts drie klassementsmannen reden nog vooraan: Wout van Aert, Primoz Roglic en Nairo Quintana. Weer zat Jumbo-Visma er uitstekend bij. De tweede groep kon daarna toch aansluiten. Fabio Jakobsen was de enige nog aanwezige Nederlander. Zo’n 40 man bleef over.

In de achtervolgende groep ging de wederom ongelukkige Steven Kruijswijk onderuit. Hij bleef beteuterd op het asfalt zitten. Het draaide uit op een sprint tussen de overgebleven mannen in de kopgroep, waarbij Jakobsen de rapste bleek, voor Van Aert. Eerder won hij ook al Kuurne-Brussel-Kuurne dit jaar.