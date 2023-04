Roord mist maatje Miedema: ’Kan mij geen toernooi herinneren zonder haar’

De spits van Arsenal, geveld door een ellendige kruisbandblessure, had zichzelf eerder al minder dan een procent kans gegeven dat zij het WK in Nieuw-Zeeland en Australië nog zou halen, maar heeft nu definitief een vette streep door haar deelname gezet. En dat is met terugwerkende kracht een zware klap voor Oranje, vertelde Roord in de Zeister bossen. „We hielden er al rekening mee, maar het is ongelooflijk jammer en ik zal haar missen.”

Het Nederlands elftal bereidt er zich voor op de oefenduels met Duitsland (vrijdag) en Polen (dinsdag). „Ik denk dat dit WK het allereerste toernooi gaat worden waarop Viv en ik niet samen zijn. Ik kan me geen toernooi herinneren zónder haar, ook niet in de jeugd.”

"Ik denk dat dit WK het allereerste toernooi gaat worden waarop Viv en ik niet samen zijn"

Vanaf de nationale jeugdteams vormen de twee supertalenten uit het oosten een dodelijke tandem: Miedema (26) als spits en Roord (25) als schaduwspits, zwervend om het fenomeen uit Hoogeveen. Of zij de aangewezen speelster is om de vrijgekomen plek van Miedema in te vullen? „Het zou zo maar kunnen”, zegt Roord. „Maar ik ben positioneel vrij flexibel. Ik kan overal op het middenveld en in de aanval spelen. Het is maar wat de trainer wil. Ik hou in ieder geval van een aanvallende plek. Of dat in de as is, aan de zijkant of helemaal in de punt, ik vind het prima.”

Jill Roord is sinds kort weer fit bij VfL Wolfsburg. Ⓒ ANP/HH

Roord, die sinds een kleine maand weer is hersteld van stressfractuur in haar linkervoet en met VfL Wolfsburg deze week de halve finale van de Champions League bereikte, was één van de speelsters waarmee bondscoach Jonker na het behalen van het WK-ticket extra voorzichtig omging. Net als haar coaches in Wolfsburg overigens. Ze kreeg van Jonker één interlandbreak vrijaf.

Vies woord

Roord had aan de bel getrokken over het slopende leven van topvoetbalster in een métier waar rustpauzes bijkans een vies woord zijn. „We gaan maar door en door, mijn lichaam komt nooit helemaal tot rust”, liet zij zich eerder ontvallen.

Inmiddels is Roord topfit en hongerig bovendien. Stelt: „Ik denk dat die periodes van rust de komende tijd in mijn voordeel kunnen gaan werken. Er breekt een fase aan waarin veel speelsters mentaal of fysiek vermoeid raken, of zelfs geblesseerd. Ik ben daarentegen fris.” Ze noemt het ’geen verkeerde timing’. „Jammer van die gemiste wedstrijden, maar ik probeer er wel mijn voordeel uit te halen.”