Live Eredivisie: AZ op voorsprong, Vitesse maakt gelijk tegen Twente

Nummer twee AZ opent de avond. De Alkmaarders, die twee punten minder hebben dan Feyenoord, gaan op bezoek bij Go Ahead Eagles, de koploper van het rechterrijtje. Het verrassend sterke FC Twente bezet momenteel de vierde plek en staat voor een uitduel bij Vitesse, dat onder Phillip Cocu de weg omhoog weer een beetje heeft gevonden, maar desalniettemin nog veertiende staat.

Djordje Mihailovic begint in de basis bij AZ. Ⓒ ProShots

AZ

Djordje Mihailovic begint in de basis bij AZ. De Amerikaan vervangt Dani de Wit, die vanwege een voetblessure enkele weken is uitgeschakeld. AZ nam de 24-jarige Mihailovic eerder deze maand over van CF Montréal. Pantelis Hatzidiakos en Zinho Vanheusden zijn de centrale verdedigers van de club uit Alkmaar in Deventer. Trainer Pascal Jansen kan nog geen beroep doen op de geblesseerde Sam Beukema en Bruno Martins Indi.

AZ klimt met een zege op Go Ahead Eagles naar de koppositie van de Eredivisie. De club heeft dan 1 punt meer dan Feyenoord, dat later op de avond weer langszij kan glippen natuurlijk. Go Ahead Eagles kan een clubrecord breken. De club heeft al elf competitieduels niet verloren.

Bekijk hieronder het volledige programma en volg de duels van minuut tot minuut via de livewidgets.

Feyenoord speelde afgelopen weekeinde met 1-1 gelijk tegen Ajax. Ⓒ ProShots

Programma

