Live Eredivisie: Feyenoord leidt met 2-0 tegen tiental NEC

18.45 uur: Go Ahead Eagles - AZ 1-4

Go Ahead Eagles - AZ 1-4 18.45 uur: Vitesse - FC Twente 2-2

Go Ahead Eagles - AZ

AZ Alkmaar is voor in ieder geval twee uur de koploper van de Eredivisie. Dankzij twee assists en een goal van Yukinari Sugawara werd er op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-4 gewonnen.

Vitesse - FC Twente

FC Twente, dat dit seizoen zo goed meedraait in de top van de Eredivisie, heeft punten verspeeld op bezoek bij Vitesse. Het werd in Arnhem 2-2 voor de ploeg van trainer Ron Jans, die voor de tweede keer dit kalenderjaar puntenverlies leed na het 0-0 gelijkspel bij Ajax. Komende zondag komt koploper Feyenoord op bezoek in Enschede, waar FC Twente dit seizoen nog ongeslagen is.