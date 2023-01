Statistieken Eredivisie: Feyenoord blijft koploper; AZ maakt geen fout, Twente wel

Bekijk hieronder het volledige programma en volg de duels van minuut tot minuut via de livewidgets.

Feyenoord - NEC

Met de wetenschap dat FC Twente en PSV achter elkaar de volgende tegenstanders zijn van Feyenoord is Arne Slot ervan verzekerd dat zijn ploeg in een grote vorm aan die ’krakers’ zal beginnen. Feyenoord veegde in De Kuip NEC van het veld (2-0) en blijft fier aan kop van de Eredivisie.

Go Ahead Eagles - AZ

AZ blijft voorlopig netjes in het spoor van koploper Feyenoord. Dankzij twee assists en een goal van uitblinker Yukinari Sugawara werd er op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-4 gewonnen.

Vitesse - FC Twente

FC Twente, dat dit seizoen zo goed meedraait in de top van de Eredivisie, heeft punten verspeeld op bezoek bij Vitesse. Het werd in Arnhem 2-2 voor de ploeg van trainer Ron Jans, die voor de tweede keer dit kalenderjaar puntenverlies leed na het 0-0 gelijkspel bij Ajax. Komende zondag komt koploper Feyenoord op bezoek in Enschede, waar FC Twente dit seizoen nog ongeslagen is.

Fortuna Sittard - Heerenveen

De sleet zit er een beetje op bij Burak Yilmaz. Door in de Eredivisie strafschoppen te benutten weet de spits van Fortuna Sittard zijn carrière-gemiddelde van één doelpunt per twee wedstrijden nog op peil te houden. Het venijn dat hij een kleine twee jaar geleden bijvoorbeeld toonde bij zijn hattrick voor Turkije tegen Oranje is niets meer te bespeuren. Maar met zijn geweldige trap kan hij toch heel belangrijk zijn, zo bleek bij de 2-0 winst op Heerenveen.

FC Utrecht - Excelsior

FC Utrecht heeft voor het eerst sinds de winterstop een wedstrijd gewonnen in de Eredivisie. De formatie van de Deense trainer Michael Silberbauer, de opvolger van de tussentijds vertrokken Henk Fraser, versloeg op eigen veld Excelsior Rotterdam (1-0). Het afgelopen weekeinde had FC Utrecht nog verloren bij FC Twente. De club staat nu op de zevende plek.

Programma

18.45 uur: Go Ahead Eagles - AZ 1-4

Go Ahead Eagles - AZ 1-4 18.45 uur: Vitesse - FC Twente 2-2

Vitesse - FC Twente 2-2 20.00 uur: Fortuna Sittard - Heerenveen 2-0

Fortuna Sittard - Heerenveen 2-0 21.00 uur: FC Utrecht - Excelsior 1-0

FC Utrecht - Excelsior 1-0 21.00 uur: Feyenoord - NEC 2-0

