Jan Janssen: ’Tour-start in eigen land altijd bijzonder’

„Dat was een geweldige ambiance. Het was mooi weer en er waren veel mensen in de stad waar de openingstijdrit doorheen trok. Ik heb toen meegedacht over wat technische dingetjes aangaande het parcours”, aldus Janssen, die nu geen deel uitmaakt van de organisatie. „Of ik dat zou willen? Als ik het doe, wil ik het goed doen, maar ik sta er nu te ver vanaf. Een functie zou ik niet willen vervullen, maar als ze me voor iets anders vragen, denk ik er wel over na om te helpen.”

De ambitie is om over drie of vier jaar de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden, gevolgd door een etappe met start in Rotterdam en aankomst in Den Haag. Jan Janssen maakte overigens in 1973 de Tour-start in Scheveningen, waar Joop Zoetemelk de proloog won, niet mee. „Ik reed in mijn laatste jaren al geen Tour meer en ik was in 1972 gestopt als renner.”

Rotterdam was in 2010 al eens de plek waar de Ronde van Frankrijk begon. „En Den Haag heeft in 1978 ook al eens de kans gehad, maar toen ging de start naar Leiden (waar Jan Raas won, red.). Ik kom zelf uit Nootdorp, maar kan niet zeggen dat het dan nog specialer is omdat buurstad Den Haag aankomstplaats is. Een Tour-start in eigen land is altijd bijzonder.”