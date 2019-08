Topman Schalke 04 tijdje uit functie na opmerkingen over Afrikanen

Tönnies was in opspraak geraakt wegens denigrerende uitspraken over Afrikanen. Hij had zich daarvoor eerder al verontschuldigd.

Op een bijeenkomst vorige week in Paderborn had Tönnies voorgesteld om in de strijd tegen klimaatverandering in plaats van de belastingen te verhogen elk jaar twintig energiecentrales te financieren in Afrika. „Dan zullen de Afrikanen ophouden bomen te kappen en zullen ze ophouden kinderen te verwekken als het donker is”, tekenden Duitse media op uit zijn mond.

Het bestuur van Schalke 04 kwam na urenlang overleg tot de conclusie dat de beschuldiging van racisme ongegrond is, maar dat het gedrag van Tönnies niet past bij wat Schalke van topfunctionarissen verwacht.