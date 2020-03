Cristiano Ronaldo’s steun gaat uit naar iedereen met coronavirus

De moeder van de Portugees kreeg vlak voor het laatste duel van Juventus met Inter (8 maart) een beroerte. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Ronaldo reisde snel naar zijn moeder om haar te steunen en vloog vervolgens weer terug om de topper tegen Inter te spelen, die Juve overigens won (2-0).

Daarna werd de Serie A stilgelegd, door het coronavirus. Ook spelers in de Serie A testte positief op COVID-19, onder wie Daniele Rugani, de ploegmakker van Ronaldo, die zich ernstig zorgen maakt over het nieuwe virus dat de hele wereld in zijn greep houdt. „Het beschermen van de mens staat boven alles”, zegt Ronaldo op Instagram. „Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die iemand dierbaar heeft verloren en mijn steun gaat uit naar ieder die vecht tegen het virus, zoals mijn teamgenoot.” De gehele spelersgroep en staf van Juventus ging in quarantaine.

Ronaldo liet in zijn bericht rondom het coronavirus ook weten heel veel respect te hebben voor het zorgpersoneel. Zelfs zo veel dat, volgens het Mexicaanse Marca Claro, hij zijn twee hotels in Portugal laat ombouwen tot ziekenhuizen en daar bij de salarissen van de artsen voor zijn rekening zou nemen. Ook het Spaanse Marca bracht dit nieuws, maar later werd dit bericht verwijderd. Ronaldo heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws over de hotels.