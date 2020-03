’Ronaldo laat zijn hotels ombouwen tot ziekenhuizen’

Het ombouwen van de hotels is overigens niet het enige wat hij doet in de strijd tegen het coronavirus. Ronaldo zou dan ook de salarissen van de artsen voor zijn rekening nemen.

De Portugees heeft twee hotels in zijn bezit. Eentje op het eiland Madeira, de geboorteplaats van Ronaldo. Zijn tweede hotel staat in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Zelf heeft Ronaldo nog niet gereageerd op het initiatief.

Wel sprak CR7 reeds zijn zorgen uit over COVID-19, het virus dat zich momenteel in vogelvlucht wereldwijd verspreidt. Een van de aanleidingen was dat zijn ploeggenoot Daniele Rugani positief werd getest op corona.