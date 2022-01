Boze PSV-trainer Roger Schmidt: ’Geef Ajax dan vandaag nog de schaal’

De Duitser was ervan overtuigd dat de bal over de zijlijn was geweest eerder in de aanval bij Daley Blind. Nadat de VAR niet ingreep liet Schmidt zijn emoties op de vrije loop. „Geef de schaal dan vandaag nog aan hen”, zo riep hij naar scheidsrechter Danny Makkelie en zijn assistenten.

Bekijk ook: Ajax wint topper bij PSV dankzij dubieuze goal

Voor de camera’s van ESPN ging Schmidt nog even verder. „Na zes wedstrijden tegen Ajax weet ik dat alle fiftyfifty-momenten hun kant opgaan. Dat is mijn gevoel. Dat gaat om kleine beslissingen, maar ook om grote zoals nu met die tweede goal. We moeten het accepteren. Ik ben trots op hoe het team heeft gespeeld.”

Na zijn tv-interviews was de woede van Schmidt op de navolgende persconferentie nog niet echt bekoeld. „Het is emotioneel, frustrerend en erg moeilijk te accepteren. Als je aan honderd mensen vraagt of de bal uit was of niet, zullen ze alle honderd zeggen dat ’ie uit was. De arbitrage kan een duel op deze manier niet beïnvloeden. Het is anders dan bij tennis, dan heb je vele van deze momenten in een partij. Bij voetbal niet.”

Schmidt vond wel dat PSV het tegen Ajax goed had gedaan. „Ik ben erg trots op mijn team. Maar Ajax heeft een duidelijk voordeel nu. Ze staan aan kop en zullen niet zoveel punten weggeven. Maar we zullen het blijven proberen.”

Teleurgestelde Gakpo: „We hebben veel vragen over deze beslissing”

Cody Gakpo is vaak de rust zelve. Na de veelbesproken nederlaag tegen Ajax, lukte het de aanvaller van PSV wat moeilijker zich in te houden. „Ik denk dat het duidelijk te zien is. De bal lijkt over de lijn te zijn. We hebben veel vraagtekens”, aldus Gakpo over de winnende treffer van Noussair Mazraoui, die kon scoren nadat Daley Blind vanaf links een aanval opzette. De bal leek daarbij over de zijlijn te zijn gegaan.

„Ik weet niet wat we als clubs zijnde hier tegen kunnen doen. De arbitrage moet er ook naar kijken”, vervolgde Gakpo, die er het laatste kwartier niet meer in slaagde met PSV langszij te komen. „Het was een cruciaal moment. Het was moeilijk om de focus te houden met zo’n onderbuikgevoel bij ons. Ik vind het persoonlijk nergens op slaan. De bal is uit. Bij 1-1 blijft de wedstrijd open.”

Net als trainer Roger Schmidt had Gakpo het gevoel dat Ajax op dit soort beslissende momenten in het voordeel is. „Ja, dat hebben we wel. Het is een heel groot vraagteken wat de reden is van deze beslissing. Het is wel moeilijk om dat te accepteren. Als je de VAR hebt, moet je het goed kunnen uitsluiten.”

Gakpo zei verder dat hij zijn contract naar alle waarschijnlijkheid tot de zomer van 2026 gaat verlengen. „Er zijn wel wat interessante clubs voorbij gekomen, maar het ziet er naar uit dat ik ga bijtekenen.”

Makkelie: geen sluitend bewijs

Scheidsrechter Danny Makkelie liet het tweede doelpunt van Ajax in de topper tegen PSV staan omdat de VAR geen „sluitend bewijs” kon vinden dat de bal in de aanloop naar de 2-1 van Mazraoui over de lijn zou zijn gegaan.

„Mijn assistent langs de lijn riep dat de bal nog steeds in was, het spel ging daarom door”, vertelde Makkelie bij ESPN over het omstreden moment. „Uit die aanval maakte Ajax een doelpunt. De spelers van PSV gaven aan dat de bal over de lijn was geweest, maar vanuit mijn positie kon ik dat niet zien. De VAR heeft er naar gekeken, maar hij kon geen shot vinden met sluitend bewijs dat de bal over de lijn was. Het heeft er wel alle schijn van. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was”, aldus Makkelie.

„Maar als scheidsrechters hebben we al vaak van dit soort situaties meegemaakt, zoals een paar jaar geleden ook bij Real Madrid - Ajax in de Champions League. Je hebt ook te maken met de bolling van de bal. Die kan nog steeds boven de lijn hangen. We hebben echter geen camera haaks op de zijlijn staan en dus was het niet met zekerheid vast te stellen. De VAR kan dan niet ingrijpen en dus telt het doelpunt.”

Ajax-trainer Ten Hag: ik twijfelde natuurlijk ook bij de treffer

Erik ten Hag hield er zondag ook rekening mee dat het doelpunt van Noussair Mazraoui bij PSV afgekeurd zou worden. De trainer van Ajax stond niet ver bij Daley Blind vandaan toen de verdediger de bal in de 74e minuut over de zijlijn leek te spelen. De aanval mocht doorgaan en Mazraoui scoorde. Ook de videoscheidsrechter kon niet beoordelen of de bal volledig over de lijn was geweest.

„Ik twijfelde natuurlijk ook. Je ziet de bal wat hoog opkomen. Dan is het heel moeilijk als je niet exact op de lijn staat, dan kun je moeilijk beoordelen of de bal helemaal uit is of niet”, aldus Ten Hag, die zei af te moeten gaan op het oordeel van de arbitrage.

„Het zou ook zonde zijn als het doelpunt was afgekeurd, het was een hele mooie aanval”, vervolgde de trainer, die net als doelpuntenmaker Mazraoui moest denken aan het doelpunt dat Dusan Tadic een kleine drie jaar geleden in de Champions League tegen Real Madrid maakte. „Dat is iets wat direct ook in mij opkwam. Het was ongeveer zo’n zelfde moment.” In Madrid wist Mazraoui de bal destijds net wel of net niet binnen te houden. Ook daar keurde de videoscheidsrechter de treffer niet af.