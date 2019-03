Locadia debuteert tegen Coventry

De oud-speler van PSV maakte ongeveer een maand geleden de overstap naar de Premier League, maar kon aanvankelijk niet spelen wegens een blessure aan een hamstring. Het afgelopen weekeinde zat hij bij het duel met Stoke City al op de bank.

"Hij speelt", zei Hughton. "We hebben Jürgen tenslotte niet voor niets in huis gehaald. In aanvallend opzicht hebben we een speler zoals hij nodig. Daarom moet hij zo snel mogelijk ritme gaan opdoen en zich op zijn gemak gaan voelen."