Lewis Hamilton ’superblij’ na positieve dag voor Mercedes

Mercedes noteerde tijdens de tweede sessie de tweede en derde tijd, achter WK-leider Charles Leclerc. „Ik ben superblij met de progressie die we hebben geboekt”, aldus Hamilton. „Ik moet iedereen in de fabriek bedanken, dat ze niet hebben opgegeven. We zijn niet het snelste team, maar we zijn wel onderweg. De auto voelt een stuk fijner aan. Het stuiteren op het rechte stuk is flink verminderd.”

Mercedes heeft, net als onder meer Ferrari, een flink pakket aan upgrades meegebracht naar Barcelona. Voor Mercedes is het een cruciaal weekeinde, om te kunnen bepalen of er nog toekomst zit in het huidige ontwerp van de auto na een stroeve start van het seizoen.

Hamiltons teamgenoot George Russell was ook blij, maar iets meer op zijn hoede. „Ik denk dat Red Bull en Ferrari nog met een lage motorstand reden. Red Bull zag er heel, heel sterk uit (in de longruns, red.). Maar onze auto reageert zeker anders in vergelijking met de vorige weekenden.”