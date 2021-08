Ontketende Remco Evenepoel zet peloton op een ronde

De 21-jarige Evenepoel, die als prof al zes rittenkoersen wist te winnen, trok in de finale ten aanval op een plaatselijke omloop en kwam uiteindelijk solo over de finish. Hij zette zelfs een deel van het peloton op een ronde.

Tosh van der Sande (Lotto-Soudal) finishte op bijna anderhalve minuut achter Evenepoel als tweede. De Nederlander Nick van der Lijke (Riwal) moest genoegen nemen met plek drie.

Evenepoel neemt met zijn overwinning de leiding in het algemeen klassement over van Dylan Groenewegen. De sprinter van Jumbo-Visma won de openingsrit en finishte in de tweede etappe als derde. Van der Sande en Van der Lijke bezetten plaats twee en drie.

De Ronde van Denemarken duurt nog tot en met zondag.