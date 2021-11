Video: fans Grêmio gaan los en slopen VAR-cabine, zware straf lonkt

De Grêmio-fans bestormen het veld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wangedrag van supporters is momenteel niet alleen in Nederland een issue, want onder andere in Brazilië was het dit weekend raak. Grêmio-aanhangers ging flink los rondom de wedstrijd tegen Palmeiras.