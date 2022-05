Sebastian Rode wint Europa League-finale ondanks flinke hoofdwond

De dokter van de Duitsers niette de hevig bloedende hoofdwond van de 31-jarige middenvelder, en gaf hem vervolgens groen licht om gewoon door te voetballen. In de penaltyserie bleek Eintracht ijskoud in het warme Sevilla. Alle strafschoppen vlogen erin.

,,Hoofdzaak is dat we de dat ding (de Europa League, red.) hebben gepakt. Voor de rest maakt het niks uit”, reageerde een euforische Rode op Twitter. De ervaren speler kwam in zijn loopbaan ook uit voor Bayern München en Borussia Dortmund, maar keerde in 2019 terug bij Frankfurt, waarbij hij eerder ook al van 2010 tot en met 2014 onder contract stond.