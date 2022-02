Femke Bol loopt beste wereldjaarprestatie

Coach Laurent Meuwly was tevreden met de prestatie van Bol. „Ze zit in pas haar tweede wedstrijd alweer op het niveau van haar Europese indoortitel. We hebben hard getraind tussen haar eerste wedstrijd in Metz en Torun omdat er geen wedstrijden waren. Doel vandaag was om veel sneller te openen. Halverwege was ze nu bijna een halve seconde sneller en daarvoor moest ze op de laatste honderd meter een beetje de tol betalen. Maar bij indoorwedstrijden over 400 meter moet je verschillende tactieken proberen. Als je langzaam start moet je sowieso veel tegenstanders inhalen in de krappe bochten. Nu kwam Femke door onder de 24 seconden en zat ze vlak achter Lieke, waardoor ze haar in de bocht moest inhalen en veel extra meters aflegde. Ik ben er van overtuigd dat beiden weer leren van deze race, Lieke liep afgelopen weekend ook al in Birmingham, waar de baan meer hoogteverschil heeft, iets wat haar beter ligt. Voor haar is dit een goede training in aanloop naar de WK indoor. Beiden moeten nu goed herstellen want komend weekend zijn de Nederlandse indoorkampioenschappen en zondag gaan ze er weer een mooie wedstrijd van maken.”

Zoë Sedney presteert constant

Zoë Sedney bleef met een vierde plaats in 8.01 ook in Torun op de 60 meter horden dichtbij haar persoonlijk record van 7.98 uit 2021. Dit seizoen loopt ze enorm constant met vier wedstrijden achtereenvolgens in 8.00, 8.00, 8.02 en 8.01. Menno Vloon sprong dit keer met de polsstok niet hoger dan 5,71 meter. Mike Foppen kwam er niet aan te pas op de 3000 meter. Hij werd elfde in een tijd van 7.55.16, ruim boven de WK indoorlimiet van 7.50.00. Joris van Gool haalde nipt de finale, maar kon daarin dit keer geen potten breken op de 60 meter. De Nederlands recordhouder (6.58 in 2021) werd zesde in 6.64.