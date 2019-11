Nederland doet goede zaken op UEFA-coëfficiëntenlijst

De Europese voetbalweek begon voor Nederland op woensdagavond. Ajax zette in Frankrijk zijn opponent Lille met 0-2 opzij.

Een dag later was het de beurt aan Feyenoord, AZ en PSV. De Alkmaarders keken lang tegen een achterstand aan, maar door twee late goals van Ferdy Druijff sleepte AZ een gelijkspel (2-2) en overwintering in Europa uit het vuur. Feyenoord moest in De Kuip ook genoegen nemen met puntendeling tegen Rangers (2-2). Voor PSV eindigde de voetbalavond in Lissabon in een nachtmerrie. De formatie van Mark van Bommel ging met 4-0 onderuit en zal na de winterstop geen Europees voetbal meer spelen.

Door de overwinning van Ajax en het gelijkspel van Feyenoord en AZ is Nederland - dat negende staat op de UEFA-coëfficiëntenlijst - ingelopen op België. De zuiderburen scoorden minder punten met drie gelijke spelen (Club Brugge in de Champions League en Standard Luik en Gent in de Europa League ) en een nederlaag (Genk in de CL).

Nederland behaalde ’slechts’ 0,8 punt, dat is 0,2 meer dan België. Met die cijfers loopt Nederland ook uit op de nummer tien, elf en twaalf, respectievelijk Oekraïne, Turkije en Oostenrijk.