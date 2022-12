Neymar en Brazilië met eerbetoon aan Pelé naar kwartfinale WK

Er zullen weinig optredens van de Brazilianen zijn die op eerdere WK’s zo indrukwekkend zijn geweest als op deze gedenkwaardige avond in Doha. Een avond waarop de grootste ster van het Braziliaanse voetbal, Pelé, vanuit zijn ziekenhuisbed zijn eigen nationale ploeg in Qatar aan het werk wilde zien. Misschien wel voor het laatst, vreesden sommigen in zijn land na de onheilspellende berichten van de laatste dagen over zijn uiterst zorgelijke situatie.

Brok in de keel

Pelé is geopereerd aan een tumor in zijn darmen en heeft een luchtweginfectie gekregen na de loodzware operatie. Toch verscheen daar in de uren voor het duel met Zuid-Korea plotseling een droom van een bericht op zijn eigen social media, dat miljoenen Brazilianen een brok in de keel bezorgde.

Bij een prachtige, klassieke foto van een piepjonge Pelé met zijn vader had de nu 82-jarige held special voor de spelers van Brazilië laten optekenen: „In 1958 liep ik door de straten met de gedachte dat ik de belofte aan mijn vader moest nakomen. Ik weet dat vandaag velen vergelijkbare beloftes hebben gedaan en dat ze ook jagen op hun eerste wereldbeker. Ik zal naar de wedstrijd kijken in het ziekenhuis en ik zal ieder van jullie aanmoedigen. Veel geluk!”

Samba dansen

Die warme woorden kwamen ook bij Neymar stevig binnen. De aanvaller van PSG keerde na zijn enkelblessure tegen Zuid-Korea terug in het elftal en wist dat dit ook de avond kon worden waarop hij het doelpunten-record (77 goals) van zijn idool zou kunnen evenaren.

Volledig geïnspireerd door alles wat zich deze dagen rond de grootste voetballer die Brazilië ooit heeft gekend zorgde Neymar er voor dat de nagenoeg compleet in gele shirts gehulde fans in recordtijd de samba konden dansen. Met een assist en een doelpunt (zijn 76e) vanaf de penaltystip was zijn bijdrage meteen groot. Wat er onder aanvoering van Neymar allemaal gebeurde in het eerste half uur konden de Koreanen amper bevatten.

Neymar keerde terug bij de Seleçao en scoorde direct. Ⓒ Pro Shots

Eerbetoon

Heung-min Son, de grote man bij de Koreanen, had het geluk dat hij zijn gezicht achter een masker kon verbergen toen doelpunt nummer drie en vier ook nog voor rust vielen. Daarbij was de 3-0 bijna buitenaards en leek bedoeld als een eerbetoon aan de man die duizenden kilometers ver weg moest toekijken. Pelé, die het Braziliaanse volk als voetballer zoveel moois heeft geschonken, kreeg in de laatste fase van zijn leven nog wat moois terug.

Het was in alle opzichten sensationeel wat de Zuid-Amerikanen lieten zien. In de eerste vijf wedstrijden van dit WK had Brazilië voor rust niet één goal gemaakt. Nu was het een festival aan doelpunten. Alles wat zich in de uren voor de wedstrijd afspeelde op de kilometers grote vlakte rond het even gigantische als artistieke containerstadion, waar tienduizenden in Brazië-shirts gehulde supporters bij tal van live-bands op mini-podia in het donker de samba al dansten, herhaalde zich op het veld. De Koreanen dienden als opvulling, waren met plukjes rood gemankeerde toeschouwers bij het festival do Brasil.

Nog meer elan

Wat angstaanjagend is voor de volgende tegenstanders van Brazilië is dat de ’jonkies’op hol lijken te zijn geslagen en het elftal nóg meer elan geven. Neymar zei het deze week aan de rand van het trainingsveld al tegen bondcoach Tite. „Al dat jonge spul gaat je nog hoofdpijn bezorgen, coach”, zei Neymar, doelend op de vele keuzes die hij voorin kan maken. Tite heeft het zelfs steeds over ’perninhas rapidas’ (snelle beentjes) als hij het over Vinicius Jr, Raphina, Gabriel Martinelli, Antony en Rodrygo heeft. Nog los van de indrukwekkende Richarlison. Bij de Brazilianen zijn het niet meer de overlappende vleugelverdedigers maar ouderwets snelle vleugelspitsen die het dna van de ploeg hebben veranderd.

Voor Zuid-Korea restte niets anders dan een stille aftocht. De ploeg kwam, na voor rust slechts toeschouwer te zijn geweest, in de tweede helft beter voor de dag en wist een kwartier voor tijd zelfs te scoren. De spectaculaire ontknoping van de groepsfase kon de ploeg van Paulo Bento tegen de oppermachtige ’Goddelijke Kanaries’ echter geen gevolg geven.

Neymar dankbaar

Neymar dankt God dat hij tegen Zuid-Korea alweer in actie kon komen. „Ik kan Hem alleen maar dankbaar zijn”, zei hij op een persconferentie. „Ik ben echt even bang geweest dat het WK voor mij voorbij zou zijn. Maar gelukkig was het mij gegund om weer te spelen.”

Neymar viel tijdens de eerste wedstrijd van Brazilië op het WK tegen Servië uit met een enkelblessure. Hij miste de duels met Zwitserland en Kameroen maar vierde zijn rentree tegen Zuid-Korea. Neymar maakte het tweede doelpunt van Brazilië vanaf de strafschopstip en werd verkozen tot ’man van de wedstrijd’.

„Ik weet niet of ik deze prijs wel verdien”, zei Neymar. „Ik vond iedereen goed spelen. Ik moet ook al onze fans bedanken. Niet alleen voor de steun tijdens dit duel met Zuid-Korea. Maar ook voor de vele berichtjes die ik na mijn enkelblessure heb gekregen. Die kwamen al een minuut nadat ik geblesseerd was geraakt binnen. En het bleef maar doorgaan. Ook voor de fans willen we wereldkampioen worden. Zij verdienen dat.”