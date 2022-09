Recordaantal Nederlandse boten naar finale WK roeien

Zes schepen plaatsten zich donderdag al voor de eindstrijd. Vrijdag kwamen daar als eerste de skiffeurs Melvin Twellaar en Karolien Florijn bij. Zij plaatsten zich overtuigend voor de finale in het Tsjechische Racice. Twellaar en Florijn waren de snelsten in hun halve finale en gaan zondag voor een medaille.

Twellaar won zijn halve finale in de eenmansboot met ruim 2 seconden voorsprong op de Noor Kjetil Borch en de Griek Stefanos Douskos. Vorig jaar waren zij nog respectievelijke de nummers 1 en 2 op de Olympische Spelen. In de tweede halve finale waren roeiers uit Duitsland, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland wel sneller dan Twellaar.

Florijn was de beste in haar halve finale, met een voorsprong van eveneens ruim 2 seconden, op de Australische Tara Rigney. Ze was ook sneller dan de roeisters in de tweede halve finale. Beide Nederlandse skiffeurs werden vorige maand Europees kampioen.

Ook de vrouwendubbeltwee met Roos de Jong en Laila Youssifou meldt zich dit weekend weer op de roeibaan. Het Nederlandse duo won zijn halve finale, al werd er in de andere halve eindstrijd wel een stuk sneller geroeid door meerdere boten.

Bekijk ook: Zes roeiboten TeamNL naar eindstrijd in Racice

Tot slot gaat ook de Holland Acht naar de finale dit weekend. Zij gingen probleemloos door hun halve finale heen. De Vrouwen Acht was automatisch geplaatst. Vanwege een beperkt aantal deelnemers begint dat toernooi in de finale.