Ron Jans verwachtte geen solidariteit van Cincinnati-bestuurder Gerard Nijkamp

Nijkamp verklaarde zich ook niet solidair en Jans kan dat begrijpen. Hij weet dat Nijkamp in een lastige situatie zit en hem in alles zou willen helpen. ,,Ik verwacht nooit van mensen om solidair te zijn’’, zegt Jans. ,,Ik heb ook altijd tegen mijn assistent-trainers gezegd: mocht er iets gebeuren, ik weet hoe je bent, dus je moet gewoon de beste keuze maken in de situatie die zich voordoet. Solidariteit werkt soms alleen maar tegen jezelf.’’

Jans in Tyrnaarlo. Ⓒ René Bouwman

In dat opzicht zou een Nijkamp, die zich achter een trainer schaart die in de verenigde Staten van racisme wordt beticht, hier en daar geen goede sier maken voor zichzelf. Wanneer mensen niet van de hoed en de rand afweten.