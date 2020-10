PSV neemt koppositie over na simpele zege in Zwolle

En daardoor staat de formatie van Roger Schmidt na vijf speelronden met dertien punten bovenaan in de Eredivisie. De coach had in Zwolle direct een basisplaats ingeruimd voor Mario Götze en de matchwinnaar van de WK-finale van 2014 had niet veel tijd nodig. Al na acht minuten profiteerde de Duitser van een zwakke terugspeelbal van Clint Leemans en passeerde hij doelman Michael Zetterer.

PEC pakt cadeautje niet uit

Het was de opmaak voor een ijzersterk eerste half uur van PSV, dat via Cody Gakpo na achttien minuten op 0-2 kwam. De jonge aanvaller stond op de goede plek om een prima voorzet van Philipp Max (na dito werk van Donyell Malen) te verzilveren. Op het half uur spelen mocht Reza Ghoochannejhad aanleggen voor een strafschop, nadat hij was aangetikt door Timo Baumgartl. Ghoochannejhad pakte het cadeautje niet uit, zijn slappe inzet was een prooi voor PSV-keeper Yvon Mvogo.

Tien minuten later gooide Malen de wedstrijd in het slot, door vanaf de rand van het strafschopgebied PSV’s derde goal te maken. Immanuel Pherai kreeg kort voor rust nog een aardige kans voor PEC, maar de aanvaller kon - na prutswerk van Olivier Boscagli - niet lekker uithalen.

Geen extra glans

Na rust daalde het niveau van de wedstrijd meer en meer. Schmidt haalde Götze na een uur spelen naar de kant ten faveure van Mohammed Ihattaren. Maar de jonge middenvelder kon, net als collega-invaller Noni Madueke, niet nog meer glans aan de overwinning van PSV geven. PEC-trainer John Stegeman probeerde met het inbrengen van Mike van Duinen nog wat leven in de brouwerij te brengen, maar de thuisclub kwam niet verder dan een vrije schietkans van Mustafa Saymak en een kopbal van Eliano Reijnders.

Mvogo maakte de inzet van de jongeling onschadelijk, hield zo de nul en vertrok net als zijn ploeggenoten uit Zwolle met de koppositie op zak.

