Ex-prof Léon van Bon vindt verloren fietscomputer Tadej Pogacar

Fotograaf en ex-profrenner Léon van Bon zag het gebeuren en raapte het ding op. „Ik nam eerst foto’s en probeerde het hem toen te geven, maar hij was met iets anders bezig”, doet Van Bon zijn verhaal bij Cyclingtips. „Toen vertrok hij gewoon.”

Ⓒ Instagram Léon van Bon

Gelukkig kent Van Bon de ploegleider van Pogačar. „Zijn team heeft me al een mail gestuurd met een (verzenddienst, red) UPS-label om het op te sturen. Een fotosessie met Pogačar als bedankje mag altijd”, knipoogde de Nederlander nog.

Pogačar maakte indruk in Vlaanderens Mooiste met een paar beklimmingen in rotvaart - vooral zijn passage op de Oude Kwaremont deed hoofden tollen. Van de tijd van de Sloveen zijn uiteraard dus geen data beschikbaar, maar achtervolger Kasper Asgreen rondde de 2,5 kilometer lange klim in 4 minuten en 33 seconden af. Daarmee was hij liefst zeventien tellen sneller dan het vorige record van Philippe Gilbert uit 2017.

Een podiumplaats leverde het Pogačar echter niet op. De Sloveen raakte in de laatste tweehonderd meter ingesloten in het wiel van Van der Poel, toen links en rechts van hem ineens de terugkeerde Valentin Madouas en Dylan van Baarle opdoken. Daardoor kwam hij niet verder dan de vierde plek.

De top tien op de Oude Kwaremont volgens Strava:

Ⓒ Strava

Bron: Cyclingtips/Het Nieuwsblad