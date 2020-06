Mathieu van der Poel fan van Justin Bieber: ’Echt waar’

„Van Justin Bieber. Echt waar. Dat staat elke dag op en dan doet hij mee voor de spiegel. Zingen en de dansjes. Gelukkig heeft hij geen TikTok, al zou ik hem misschien eens stiekem moeten filmen”, vertelt zijn vriendin Roxanne Bertels in gesprek met het Belgische radiostation MNM. Bieber geldt als één van de grootste popidolen ter wereld. De 26-jarige Canadees is al sinds zijn prille jeugd wereldberoemd.

Ook Van der Poel timmert op indrukwekkende wijze aan de weg. De in België geboren Nederlander is drievoudig wereldkampioen veldrijden. Ook op de weg maakte Van der Poel de afgelopen jaren veel indruk. Zijn zege in de Amstel Gold Race van 2019 sprong eruit.

Als Van der Poel na de coronacrisisop 1 augustus het wielerjaar hervat, rijdt hij in ieder geval Strade Bianche en Milaan-Sanremo.