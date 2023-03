Ajax en PSV in top 10 clubs met meest winstgevende transferbeleid

Antony, hier nog in dienst van Ajax. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ajax en PSV staan in de mondiale top 10 van clubs met het meest winstgevende transferbeleid, blijkt uit een onderzoek van Transfermarkt en eToro. De Portugese topclub Benfica was de afgelopen vijf jaar op financieel gebied het meest succesvol op de transfermarkt. Benfica kwam tot 356 miljoen euro ’winst’. In het onderzoek zijn de vergoedingen voor zaakwaarnemers en andere kosten niet meegenomen. Met winst wordt in het rapport het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs van een speler bedoeld.