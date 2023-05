Evenepoel geniet van Giro-moment: ’Deze missie is geslaagd’

Evenepoel pakte veertig seconden op de Britse Giro-winnaar van 2020, Tao Geoghegan Hart, en 43 tellen op Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma wordt als de grootste concurrent van Evenepoel gezien voor de Giro-zege. „Ik was niet echt bezig met het verschil met hem. Ik heb vooral geprobeerde de etappe te winnen”, zei Evenepoel. „Die missie is geslaagd. Nu gaat de focus volledig op het veilig door de eerste week komen en dan op de volgende tijdrit.”

Het is de eerste ritzege in de Ronde van Italië voor Evenepoel. De wereldkampioen op de weg doet voor de tweede keer mee aan de Giro. In 2021 ging hij niet meer van start in de achttiende etappe na een val. „Dit is een mooie manier om terug te keren in de Giro”, zei hij.

De Belg heeft een marge in het algemeen klassement van 22 seconden op de Italiaan Filippo Ganna en 29 seconden op de Portugees Joao Almeida. „We hopen de roze trui te houden tot de vierde etappe en misschien dat dan een moment komt om hem weg te geven. Voor nu genieten we er eerst van.”

Roglic

Primoz Roglic blijft optimistisch na de zesde plaats in de openingstijdrit van de Ronde van Italië. „Uiteraard wil je voor je concurrenten finishen”, zei hij. „Ik sta ook niet meteen 3 minuten achter. Evenepoel was sneller vandaag. Het gaat er uiteindelijk om wie er bovenaan staat na 21 dagen en ik denk niet dat ik harder had kunnen gaan.”

De 33-jarige Sloveen zei dat de benen goed voelden. „Daar ben ik blij mee. Ik heb zo hard mogelijk gereden en ben optimistisch na deze dag. Er zijn nog twintig etappes te gaan.”

