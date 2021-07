Video: Donyell Malen traint al mee bij Borussia Dortmund

„Er is een officiële trainingsvergunning van PSV. Er moeten nog definitieve details worden uitgewerkt tussen de speler en PSV, pas dan kunnen we de transfer definitief bekendmaken”, laat de club via Twitter weten.

De Nederlandse international is zondag aangekomen op het trainingskamp van Borussia in Zwitserland en is daar medisch gekeurd en op corona getest.

Ook Pablo Rosario mocht vast meetrainen, bij OGC Nice, is op social media te zien. Zijn overgang naar de Franse club is nog niet afgerond, maar ook hij mocht van PSV meetrainen bij zijn nieuwe club. Hij wordt in Nice ploeggenoot van Calvin Stengs en Justin Kluivert.