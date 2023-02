’Silvio Berlusconi (86) overweegt na miljoenenverlies verkoop aandelen Monza’

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi, die eerder eigenaar was van AC Milan, nam Monza in 2018 met zijn investeringsmaatschappij Fininvest over. Op dat moment speelde de club nog op het derde niveau en was Monza slechts 3 miljoen waard. Inmiddels speelt Monza in de Serie A, waarin het nu na 24 wedstrijden op de elfde plaats staat.

Sinds de overname door Fininvest heeft Monza een verlies geleden van meer dan 70 miljoen euro. Dat bedrag zal vermoedelijk verder stijgen, omdat Monza nog meer investeringen wil doen om een belangrijke rol te kunnen spelen in de hoogste Italiaanse klasse.

Extra investeringen in de 110 jaar oude club zouden de Fininvest-holding van de familie Berlusconi helpen om de groeiende uitgaven te kunnen dragen.