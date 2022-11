Vrouw van Novak Djokovic woest na verdachtmakingen rond ’magisch drankje’

De 35-jarige Djokovic kreeg in de halve finales Stefanos Tsitsipas na 2 uur en 22 minuten op de knieën. Tijdens die topwedstrijd ging een opmerkelijk beeld van de entourage van Djokovic de wereld rond. Ulises Badio, zijn fysiotherapeut, prepareerde op de Parijse tribunes een bidon voor de Serviër. Toen zijn collega’s beseften dat dit gefilmd werd, deden ze wel erg opvallend ’de deur dicht’, zodat de pottenkijkers niet verder konden meekijken.

Eenmaal klaar, werd een ballenmeisje opgetrommeld om het goedje naar Djokovic te brengen, die het mocht aannemen na goedkeuring van de umpire.

’Heb geduld en hou jullie koest’

Er is absoluut geen enkel bewijs dat er iets verboden in het drankje van Djokovic werd gedaan, maar de beelden wekten op sociale media de nodige argwaan op. Tot frustratie van Jelena Djokovic.

„Wat mij betreft is er niets vreemd aan de hand”, reageert de Servische. „In deze wereld kan iedereen een camera op je richten en niet iedereen zit daar altijd maar op te wachten. Als je iets voor jezelf probeert te houden, is dat blijkbaar het startsein om je af te schilderen als onbetrouwbaar. Novak zal erover spreken zodra hij er klaar voor is. Het is echt onzin dat mensen tekst en uitleg moeten geven als de tijd daar nog niet rijp voor is, puur en alleen omdat anderen ongeduldig zijn. Heb geduld en hou jullie koest. Denk een beetje meer aan jezelf.”

Om af te sluiten: „Niet alles wat je ziet, staat gelijk aan iets controversieels. Sommige dingen zijn privé, is dat nog toegestaan vandaag de dag?”, vraagt ze zich af.

Bron: Het Nieuwsblad