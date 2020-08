Sevilla-held Luuk de Jong: ’Ik sta klaar als ik nodig ben’

„Ik heb altijd gezegd dat ik klaar sta als ik nodig ben”, zei de 29-jarige spits die toegaf dat hij het best lastig had gehad in de wedstrijden waarin hij niet mocht beginnen. „Dit zijn de momenten dat je jezelf kunt laten zien. Gelukkig voor mij pakte dat goed uit en kon ik het winnende doelpunt maken.”

Bekijk ook: Luuk de Jong schiet Sevilla naar finale Europa League

De Jong begon het duel tegen United op de bank en werd in de 56e minuut ingebracht door coach Julen Lopetegui. Op dat moment hadden de Spanjaarden met de nodige moeite de 1-1 verdedigd tegen de Engelsen die meerdere grote kansen niet wisten te benutten.

"Het voelt fantastisch om in de finale te staan"

De Jong had in de afgelopen elf wedstrijden die hij voor Sevilla speelde niet weten te scoren. Zijn laatste competitiedoelpunt dateerde van 15 juni in de 1-1 tegen Levante, maar zijn doelpunten zijn vaak belangrijk, zoals ook deze na een voorzet van Jesús Navas.

Bij UEFA.com keek de aanvaller terug op zijn treffer. „Ik weet hoe Navas op de flank speelt en dat hij altijd probeert langs de verdediger te gaan om snel voor te zetten. Ik denk dat de bal nog iets van richting werd veranderd, daarom konden de centrale verdedigers er niet goed op reageren. Ik rende naar het doel en hoopte dat de bal op de juiste plaats kwam. De voorzet was perfect.”

„Het voelt fantastisch om in de finale te staan”, zei de matchwinner. „We speelden echt goed en hadden een geweldige keeper. Nu kunnen we rustig de tweede halve finale gaan bekijken en hopen dat ze 120 minuten en meer nodig hebben om een winnaar aan te wijzen.”