Sport Kort: Duitsland ziet ook Gündogan wegvallen

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks verzamelen we hier het korte nieuws van alle kanten.

Veldrijden: Kaptheijns doet van zich spreken in Eeklo

17.35 uur: Maud Kaptheijns heeft in Eeklo de eerste veldrit van het seizoen op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse, die rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal, versloeg in de sprint haar landgenote Inge van der Heijden en de Britse Anna Kay.

De Belg Laurens Sweeck pakte de zege bij de mannen. Hij bleef zijn landgenoten Eli Iserbyt en Quinten Hermans voor. Wereldkampioen Mathieu van der Poel en de nog geblesseerde Wout van Aert ontbraken in Eeklo. De veldrit in Eeklo maakt deel uit van de Ethias Cross, voorheen Brico Cross, een serie van acht losstaande wedstrijden.

Voetbal: Ook Gündogan verlaat Duitse kamp

16.59 uur: Bondscoach Joachim Löw van Duitsland kan in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland, maandagavond in Belfast, niet beschikken over Ilkay Gündogan. De middenvelder van Manchester City heeft zich wegens een griepinfectie moeten afmelden. Hij reisde zondag vanuit Hamburg nog wel mee met de Duitse selectie naar Belfast, maar vertrok weer snel uit het spelershotel.

Nico Schulz viel zaterdag al weg uit de Duitse selectie. De international van Borussia Dortmund ondervindt te veel last van zijn linkervoet. Hij was in de wedstrijd tegen Nederland basisspeler. Voor het duel met Noord-Ierland, de koploper in de poule, heeft Löw nu nog zestien veldspelers beschikbaar.

Wielrennen: Trentin zegeviert in tweede etappe Ronde van Groot-Brittannië

16.54 uur: Matteo Trentin heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. De Italiaan van Mitchelton-Scott was de snelste in de sprint van de etappe over 165,9 kilometer met start en finish in Kelso. Hij bleef de Belg Jasper De Buyst en Mike Teunissen voor.

Dylan Groenewegen, die zaterdag de eerste etappe had gewonnen, zat niet in de voorste groep. Hij finishte op ruime achterstand en verloor daarmee de leiderstrui aan Trentin. De Italiaan heeft elf seconden voorsprong op zijn landgenoot Davide Cimolai en De Buyst. Teunissen volgt op 13 seconden.

Christine Majerus tussen Lorena Wiebes (l.) en Lisa Klein Ⓒ BSR Agency

Wielrennen: Majerus wint 22e editie Boels Ladies Tour

16.30 uur: Christine Majerus heeft de 22e editie van de Boels Ladies Tour gewonnen. De Luxemburgse verdedigde haar leidende positie met succes in de slotetappe van Nijmegen naar Arnhem over 154,8 kilometer. De etappe werd gewonnen door de Italiaanse Chiara Consonni van Valcar Cylance Cycling.

Majerus had na de vierde etappe een voorsprong van 30 seconden op de Duitse Lisa Klein in het algemeen klassement. De wielrenster van Boels-Dolmans kwam in de eerste groep als tiende binnen en verzekerde zich van de eindzege. Amy Pieters en Annemiek van Vleuten kwamen in de slotkilometers ten val.

In de sprint in Arnhem leek het een duel tussen Lorena Wiebes en de Italiaanse Marta Bastianelli te gaan worden, maar Consonni, goed in positie gebracht door een teamgenote, verraste de sprintsters en bleef Wiebes en Lucinda Brand voor. De 20-jarige Italiaanse boekte haar eerste profzege.

Mark Caljouw Ⓒ Henk Seppen

Badminton: Caljouw wint overtuigend in Charkov

16.26 uur: Mark Caljouw heeft het internationale toernooi van Charkov gewonnen. De als eerste geplaatste Nederlander won zondag in de finale met overtuigende cijfers van Ade Resky Dwicahyo uit Azerbeidzjan: 21-15 21-10. De partij duurde 35 minuten. Voor Caljouw was het zijn eerste toernooi sinds het WK in augustus in Basel. Daar verloor hij al in de eerste ronde.

Wereldkampioen Jeffrey Herlings. Ⓒ ANP

Motorcross: Herlings domineert alweer als vanouds

14.54 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft alweer ouderwets gedomineerd in de MXGP. De onttroonde wereldkampioen won de eerste manche in de Grote Prijs van Turkije. Het was zijn eerste zege na zijn comeback.

Herlings reed dit jaar nauwelijks een race in het wereldkampioenschap door lang blessureleed. Hij miste de eerste zeven races van het seizoen door een voetblessure en liep kort na zijn rentree een enkelblessure op, die hem nog eens zes grands prix aan de kant hield.

Voetbal: Helmond Sport bezorgt Eindhoven eerste verlies

14.52 uur: FC Eindhoven is in de eerste divisie niet langer ongeslagen. Het elftal van trainer Ernie Brandts verloor met 1-0 bij Helmond Sport.

Bodi Brusselers maakte in de 85e minuut het doelpunt. De invaller werd buiten het strafschopgebied aangespeeld en schoot van grote afstand raak.

Eindhoven heeft na vijf speelronden tien punten en staat daarmee tweede. Koploper De Graafschap heeft ook tien punten, maar de Doetinchemmers hadden daar een wedstrijd minder voor nodig.

Helmond Sport nam dankzij de eerste zege afstand van de onderste plaatsen.

Abdi Nageeye eerder dit jaar op de marathon van Rotterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Atletiek: Nageeye door barrière op halve marathon

14.02 uur: Abdi Nageeye heeft als eerste Nederlander de halve marathon onder het uur gelopen. Hij liep in de Great North Run in het Britse Newcastle de 21,1 kilometer in 59 minuten en 55 seconden. Nageeye eindigde met die tijd in de topwedstrijd als derde achter de Britse winnaar Mo Farah (59.07) en de Ethiopiër Tamirat Tola (59.13).

Nageeye dook daarmee ruim onder het Nederlands record dat hij in februari van dit jaar in Japan op 1 uur en 24 seconden zette. De geboren Somaliër is in voorbereiding op de marathon van Amsterdam op 20 oktober, waar hij een aanval wil doen op het Nederlands record, dat hij in april van dit jaar in de marathon van Rotterdam op 2.06.17 zette. Hij doet niet mee aan de WK in Doha, die eind deze maand beginnen.

De 36-jarige Farah won de Great North Run voor de zesde keer op rij. De race in Newcastle staat te boek als grootste halve marathon ter wereld. Zondag stonden er 57.000 deelnemers aan de start.

Tennis: Burger kansloos in finale Praag

12.55 uur: Arantxa Rus heeft het ITF-tennistoernooi van Marbella op haar naam geschreven. De 28-jarige Nederlandse was in de finale met 6-2 6-2 te sterk voor de Spaanse Marina Bassols Ribera.

Voor Rus, die op de wereldranglijst de 104e positie inneemt en in Marbella als eerste was geplaatst, is het haar zesde titel dit jaar.

In Praag slaagde Cindy Burger er niet in de finale te winnen. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in thuisspeelster Jesika Maleckova. Burger won maar drie games tegen de als vijfde geplaatste Tsjechische: 6-1 6-2.

Burger, 583e op de wereldranglijst, moest zeven partijen winnen (drie in het kwalificatietoernooi en vier in het hoofdschema) om de eindstrijd te bereiken.

Ecuador wil in 2030 het wereldkampioenschap voetbal organiseren Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Ecuador, Colombia en Peru willen WK

10.40 uur Ecuador wil in 2030 het wereldkampioenschap voetbal organiseren. President Lenín Moreno meldt op Twitter dat zijn land zich samen met Colombia en Peru kandidaat gaat stellen.

Het is het tweede Zuid-Amerikaanse bid voor de organisatie van het WK. Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili willen het evenement ook gezamenlijk organiseren. Het WK van 2030 is ook populair op andere continenten. Marokko heeft verregaande interesse. Ook Engeland (samen met Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland) overweegt zich kandidaat te stellen, net als het kwartet Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië.

Het WK van 2022 is in Qatar en vier jaar later zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de beurt.