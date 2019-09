Sport Kort: Nageeye door barrière op halve marathon

Atletiek: Nageeye door barrière op halve marathon

14.02 uur: Abdi Nageeye heeft als eerste Nederlander de halve marathon onder het uur gelopen. Hij liep in de Great North Run in het Britse Newcastle de 21,1 kilometer in 59 minuten en 55 seconden. Nageeye eindigde met die tijd in de topwedstrijd als derde achter de Britse winnaar Mo Farah (59.07) en de Ethiopiër Tamirat Tola (59.13).

Nageeye dook daarmee ruim onder het Nederlands record dat hij in februari van dit jaar in Japan op 1 uur en 24 seconden zette. De geboren Somaliër is in voorbereiding op de marathon van Amsterdam op 20 oktober, waar hij een aanval wil doen op het Nederlands record, dat hij in april van dit jaar in de marathon van Rotterdam op 2.06.17 zette. Hij doet niet mee aan de WK in Doha, die eind deze maand beginnen.

De 36-jarige Farah won de Great North Run voor de zesde keer op rij. De race in Newcastle staat te boek als grootste halve marathon ter wereld. Zondag stonden er 57.000 deelnemers aan de start.

Tennis: Burger kansloos in finale Praag

12.55 uur: Arantxa Rus heeft het ITF-tennistoernooi van Marbella op haar naam geschreven. De 28-jarige Nederlandse was in de finale met 6-2 6-2 te sterk voor de Spaanse Marina Bassols Ribera.

Voor Rus, die op de wereldranglijst de 104e positie inneemt en in Marbella als eerste was geplaatst, is het haar zesde titel dit jaar.

In Praag slaagde Cindy Burger er niet in de finale te winnen. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in thuisspeelster Jesika Maleckova. Burger won maar drie games tegen de als vijfde geplaatste Tsjechische: 6-1 6-2.

Burger, 583e op de wereldranglijst, moest zeven partijen winnen (drie in het kwalificatietoernooi en vier in het hoofdschema) om de eindstrijd te bereiken.

Ecuador wil in 2030 het wereldkampioenschap voetbal organiseren

Voetbal: Ecuador, Colombia en Peru willen WK

10.40 uur Ecuador wil in 2030 het wereldkampioenschap voetbal organiseren. President Lenín Moreno meldt op Twitter dat zijn land zich samen met Colombia en Peru kandidaat gaat stellen.

Het is het tweede Zuid-Amerikaanse bid voor de organisatie van het WK. Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili willen het evenement ook gezamenlijk organiseren. Het WK van 2030 is ook populair op andere continenten. Marokko heeft verregaande interesse. Ook Engeland (samen met Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland) overweegt zich kandidaat te stellen, net als het kwartet Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië.

Het WK van 2022 is in Qatar en vier jaar later zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de beurt.