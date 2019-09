Sport Kort: Tennisster Burger kansloos in finale Praag

Tennisster Burger kansloos in finale Praag

12.55 uur Tennisster Cindy Burger is er niet in geslaagd het ITF-tennistoernooi in Praag te winnen. De Nederlandse moest in de finale haar meerdere erkennen in thuisspeelster Jesika Maleckova. Burger won maar drie games tegen de als vijfde geplaatste Tsjechische: 6-1 6-2.

Burger, 583e op de wereldranglijst, moest zeven partijen winnen (drie in het kwalificatietoernooi en vier in het hoofdschema) om de eindstrijd te bereiken.

Ecuador, Colombia en Peru willen WK

10.40 uur Ecuador wil in 2030 het wereldkampioenschap voetbal organiseren. President Lenín Moreno meldt op Twitter dat zijn land zich samen met Colombia en Peru kandidaat gaat stellen.

Het is het tweede Zuid-Amerikaanse bid voor de organisatie van het WK. Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili willen het evenement ook gezamenlijk organiseren. Het WK van 2030 is ook populair op andere continenten. Marokko heeft verregaande interesse. Ook Engeland (samen met Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland) overweegt zich kandidaat te stellen, net als het kwartet Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië.

Het WK van 2022 is in Qatar en vier jaar later zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan de beurt.