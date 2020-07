Anonieme Premier League-voetballer: ’Ik durf niet uit de kast te komen’

„Als kind wilde ik maar één ding: voetballer worden. School interesseerde me niet, ik was alleen maar met een bal bezig”, schrijft de speler. „Dat heeft zich uitbetaald. Zelfs nu moet ik me soms in mijn arm knijpen voordat ik het veld op kom. Maar er is één ding dat me onderscheidt van andere spelers in de Premier League. Ik ben homo. Zelfs dit alleen maar opschrijven is een grote stap voor me.”

In het topvoetbal is er geen speler die openlijk homoseksueel is. In Engeland was Justin Fashanu in 1990 de eerste voetballer die ’uit de kast’ kwam. Dat leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties. Fashanu pleegde in 1998 zelfmoord. Vorig jaar richtte een nichtje van hem de Justin Fashanu Foundation op, die strijdt tegen homofobie en racisme in het voetbal. De stichting verspreidde ook de anonieme brief.

„Het is moeilijk mijn geheim niet te delen met mijn teamgenoten, met wie ik dagelijks optrek. Ik hoop dat er een dag komt dat dat kan”, schrijft de speler. „Het heeft steeds meer invloed op mijn mentale gezondheid. Het is soms een nachtmerrie. Maar ik vrees dat de voetbalwereld er nog niet klaar voor is. Er zijn radicale veranderingen nodig wil ik me veilig genoeg voelen om de stap te zetten.”