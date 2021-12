Premium Het beste van De Telegraaf

Bart Hoolwerf rekent af met felle kritiek en boekt belangrijke zege: ’Ik voelde de spanningen’

AMSTERDAM - Een beter signaal kon Bart Hoolwerf niet afgeven. Bij de World Cup in Calgary verraste de 23-jarige schaatser vriend en vijand door te zegevieren op de mass start. En dat terwijl de druk er vól op stond, omdat de rijder van Jumbo-Visma in de afgelopen weken telkens werd uitgeschakeld in de halve finale. Het ging bijna ten koste van een Nederlandse startplek voor de Winterspelen van Peking, totdat Hoolwerf op het moment suprême liet zien dat hij tot fraaie dingen in staat is.