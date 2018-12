Mayer flikt het opnieuw

De 27-jarige Mayer had in het Jeongseon Alpine Centre 1.24,44 nodig voor zijn run. Daarmee bleef hij de Zwitser Beat Feuz (1.24,57) voor. Het brons ging naar de Noorse titelverdediger en vicewereldkampioen Kjetil Jansrud in 1.24,62.

Mayer maakte met het goud zijn teleurstellende optreden van een dag eerder op de afdaling goed. Toen kwam de skiër niet verder dan de negende plek. De Noor Aksel Lund Svindal won.

Het is de eerste keer in twintig jaar tijd dat op de olympsiche super-G de titel naar een Oostenrijker gaat. Hermann Maier was in 1998 de laatste die voor dat land op dat onderdeel goud pakte. De vier navolgende Winterspelen was telkens een Noor de beste. In 2002 en 2006 ging de winst naar Kjetil André Aamodt, gevolgd door Aksel Lund Svindal in 2010 en Kjetil Jansrud in 2014 in Sotsji.

"Vier jaar geleden de afdaling en nu de super-G. Ik heb hier echt geen woorden voor'', aldus Mayer. ,,Ik had vijf of zes skiërs voor me. Dat was gunstig voor me. Ik wist toen een beetje welke lijn ik aan moest houden.''