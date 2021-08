Franse media: ’Lionel Messi kiest voor Paris Saint-Germain’

L’Èquipe beweert dat PSG hem een ’astronomisch’ salaris heeft aangeboden: 40 miljoen euro netto per jaar. Hij zou voor twee jaar kunnen tekenen, met een optie voor nog een jaar. PSG zou de deal in dit weekeinde rond willen maken. Vader Jorge Messi spreekt in de komende uren dan ook met de clubleiding.

Mauricio Pochettino, de Argentijnse coach van Paris Saint-Germain, moest vragen over zijn landgenoot Messi beantwoorden op een persconferentie. De Franse club, die eveneens over heel veel financiële slagkracht beschikt, toonde eerder al interesse in de topscorer van FC Barcelona.

Afscheid

„We weten allemaal wat er is gebeurd”, doelde Pochettino op de sensationele breuk tussen Messi en Barça. Verder wilde hij er niet veel over kwijt. Pochettino ontkende nog wel dat hij Messi inmiddels telefonisch zou hebben gesproken, zoals Britse media beweerden.

Barcelona besloot na ruim 20 jaar afscheid te nemen van het clubicoon, omdat binnen de financiële spelregels van La Liga een nieuw topcontract voor Messi in Camp Nou niet mogelijk was. Barça gaat gebukt onder een enorme schuldenlast en is daardoor gebonden aan een relatief modaal salarisplafond voor de selectie.

Pep Guardiola Ⓒ ANP/HH

Guardiola sluit komst Argentijn bij City uit

De Spaanse coach Pep Guardiola van het kapitaalkrachtige Manchester City heeft de komst van Messi in ieder geval resoluut van de hand gewezen.

„Absoluut niet”, reageerde de voormalige trainer van FC Barcelona op de vraag of zijn club een poging gaat doen om de 34-jarige grootmeester in te lijven.