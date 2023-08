Publiek Washington ingelicht na Wimbledon-rel: geen handje bij Elina Svitolina en Victoria Azarenka

Afgelopen Wimbledon werd Victoria Azarenka getrakteerd op flink wat boegeroep na haar verloren achtste finale tegen Elina Svitolina. De reden: ze liep niet naar het midden om een handje te geven aan haar tegenstander. Dit omdat haar tegenstandster had aangekondigd vanwege de woedende oorlog geen handen te willen schudden met de Wit-Russin, maar dat was het publiek in Londen ontgaan. In Washington werd er op handige wijze een herhaling hiervan voorkomen.

Elina Svitolina. Ⓒ ANP/HH