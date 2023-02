John Isner verzamelt nog meer tennisrecords

„Ik heb in mijn carrière veel tiebreaks gewonnen en in de eerste set won ik die speciale: nummer 500”, zei Isner in zijn interview op de baan voor zijn thuispubliek. „Ik ben heel blij dat ik de 501 niet hoefde te winnen”, lachte hij.

Isners 500 tiebreakoverwinningen in zijn carrière vergroten zijn voorsprong op de rest. De Zwitserse legende Roger Federer volgt hem op 34 stuks achterstand, Pete Sampras (328) staat op plek drie in de ranking aller tijden. Andy Roddick (303) en 22-voudig Grand Slam-kampioenen Novak Djokovic (299) en Rafael Nadal (263) staan ook in de top 10.

Nog meer records

Isner heeft ook het record voor de meeste aces op de tour, met meer dan 14.000. Ook de snelste opslag ooit gemeten staat op naam van de lange Amerikaan. In de eerste ronde van de Davis Cup in 2016 serveerde Isner maar liefst aan 253 kilometer per uur. Isner is echt een verzamelaar wat records betreft, want ook het record van de allerlangste wedstrijd ooit staat op zijn naam.

Verspreid over drie dagen speelden John Isner en de Fransman Nicolas Mahut in Wimbledon 2010 een match van liefst 11 uur en 5 minuten. Isner won uiteindelijk met 70-68 (in games!) in de laatste set: een record dat door de aangepaste regels op de Grand Slams wellicht nooit nog zal verdwijnen.