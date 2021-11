Premium Het beste van De Telegraaf

Bruma grijpt zijn kans bij PSV ook in Europa League met twee handen aan

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Armindo Bruma draagt met een doelpunt bij aan de 2-0 overwinning van PSV op Sturm Graz. Ⓒ REUTERSo

EINDHOVEN - PSV zal er geen spijt meer van hebben dat Armindo Bruma afgelopen zomer geen akkoord bereikte met Besiktas en uiteindelijk bij de Eindhovense club bleef. De Portugese aanvaller produceerde bij de 2-0 zege op Sturm Graz alweer zijn vierde treffer in drie wedstrijden. PSV overwintert door de winst in Europa en heeft aan een gelijkspel op 9 december in San Sebastian tegen Real Sociedad genoeg om kans te houden op een langer verblijf in de Europa League.