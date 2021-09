Foto: opmerkelijk: Messi is muurligger bij PSG

„Het is waar dat ik heel graag wilde scoren”, sprak Messi (34) na afloop opgelucht. „Ik heb de laatste tijd niet veel wedstrijden gespeeld en dit duel was pas mijn tweede in het Parc des Princes. Ik begin langzaam een beetje te wennen hier en word steeds meer onderdeel van het team.”

Messi, net hersteld van een blessure, erkende dat het samenspel met Neymar en Mbappé in de ’droomvoorhoede’ nog voor verbetering vatbaar is. „We gaan elkaar steeds beter leren kennen en daardoor gaan we ook beter samenspelen. Ik weet zeker dat we gezamenlijk nog sterker zullen worden. Ook als team moeten we nog groeien. Maar dit was een belangrijke overwinning tegen een grote concurrent. Hier kunnen we verder mee.”

Messi ontpopte zich in de extra tijd nog als een echte teamspeler door, tot veler verbazing, bij een vrije trap van Manchester City als ’muurligger’ te fungeren. De muurligger is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het voetbal waarbij een speler bij een vrije trap ruggelings achter de verdedigingsmuur van zijn ploeg gaat liggen om een eventuele schuiver te kunnen blokkeren met zijn lichaam.

